Pertevniyal Lisesi mezunu at sahibi yarışı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pertevniyal Lisesi mezunu at sahibi yarışı kazandı

Pertevniyal Lisesi mezunu at sahibi yarışı kazandı

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen Pertevniyal Lisesi yarışını, okulun mezunlarından Toygar Akdikmen'in sahibi olduğu Alkanlı isimli at kazandı. Yarışta Alkanlı, 1.34.83'lük derecesiyle birinci olarak sahibine 390 bin lira ikramiye kazandırdı. Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, TJK Yönetim Kurulu üyesi Selman Taşbek'e okul bayrağını hediye etti ve ressam Hilal Zıllıoğlu ise jokey Vedat Abiş'e tablo sundu.

19.07.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını okulun mezunlarından Toygar Akdikmen'in atı kazandı

İSTANBUL, - Veliefendi Hipodromu'nda koşulan geleneksel Pertevniyal Lisesi yarışını, ilginç bir tesadüf sonucu, okulun mezunlarından Toygar Akdikmen'in sahibi olduğu Alkanlı isimli at jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.

Pertevniyal Lisesi adına koşulan geleneksel yarışta 4 yaşlı 9 safkan arap atı start aldı. Sentetik pistte 1400 metre mesafede yaşanan mücadelenin sonunda Alkanlı isimli at 1.34.83'lük derecesiyle birinci olurken İnebolu isimli at ikinci, Aktaşkaya üçüncü, Leonidas ise dördüncü oldu. Yarışın birincisi Alkanlı sahibine 390 bin lira ikramiye kazandırdı.

Türk eğitimine 152 yıl boyunca aralarında Aydın Boysan, Halit Kıvanç, Metin Akpınar, Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Fatih Mühürdar, Prof. Cem'i Demiroğlu, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Namık Kemal, Metin Erksan, Yaşar Okuyan, Neco, Alpaslan Eradlı, Salih Bora, Şevket Rado gibi ünlü isimlerin de bulunduğu binlerce mezun veren Pertevniyal Lisesi öğrencilerinden olan ve 1994 yılında okulu bitiren at sahibi Toygar Akdikmen'e kupasını Pertevniyal Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ercanlı verirken, Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, TJK Yönetim Kurulu üyesi Selman Taşbek'e günün hatırasına yönelik okul bayrağını hediye etti. Ressam Hilal Zıllıoğlu ise jokey Vedat Abiş'e tablo sundu.

Kaynak: DHA

Ressam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pertevniyal Lisesi mezunu at sahibi yarışı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 13:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: Pertevniyal Lisesi mezunu at sahibi yarışı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement