Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

05.09.2022 00:06
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Defne Coşkun ve Merve Tuncel ile hem kadın hem de erkek 4x100 metre serbest bayrak takımları finale çıktı.

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Defne Coşkun ve Merve Tuncel ile hem kadın hem de erkek 4x100 metre serbest bayrak takımları finale çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, başkent Lima'da devam ediyor.

Milli sporcu Defne Coşkun, 200 metre kurbağalamada 2.33.46'lık derecesiyle, Merve Tuncel oe 200 metre serbestte 2.03.69'luk derecesiyle finale yükseldi.

Doğukan Arsen Tombul, Kaan Kara, Sanberk Yiğit Oktar ve Tolga Temiz'den oluşan Erkekler 4x100 Metre Serbest Bayrak Takımı ile Sudem Denizli, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Merve Tuncel'den oluşan Kadınlar 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı finale yükselme başarısı gösterdi.

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Merve Tuncel, 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu Merve Tuncel, 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Lima, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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