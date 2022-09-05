Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcular Defne Coşkun ve Merve Tuncel ile hem kadın hem de erkek 4x100 metre serbest bayrak takımları finale çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, başkent Lima'da devam ediyor.

Milli sporcu Defne Coşkun, 200 metre kurbağalamada 2.33.46'lık derecesiyle, Merve Tuncel oe 200 metre serbestte 2.03.69'luk derecesiyle finale yükseldi.

Doğukan Arsen Tombul, Kaan Kara, Sanberk Yiğit Oktar ve Tolga Temiz'den oluşan Erkekler 4x100 Metre Serbest Bayrak Takımı ile Sudem Denizli, Defne Coşkun, Nilsu Demiran ve Merve Tuncel'den oluşan Kadınlar 4x100 Metre Karışık Bayrak Takımı finale yükselme başarısı gösterdi.