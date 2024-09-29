Peru'da Gençler Dünya Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Peru'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da yapılan organizasyonda, 10 metre havalı tabanca karışık takım gençler kategorisinde Adnan Efe Uçar ve Şimal Yılmaz toplam 572 puanla 7'nci, Alp Eren Erdur ve Yağmur Tunçer toplam 562 puanla 19'uncu sırada yer aldı.

10 metre havalı tüfek karışık takım gençler kategorisinde Galip Berat Afal ve Hatice Yel ise toplam 619 puanla 26'ncı oldu.