Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi

01.04.2022 22:56
Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de sona erdi.

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Petkim iş birliğiyle Kocaeli Başiskele Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kentten 120 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde oynanan final müsabakalarının ardından 13 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

BC1 - Erkekler

1 - Yavuz Öndem

2 - Gökhan Şahbaz

3 - Fatih Akkan

BC2 - Erkekler

1 - Hasan Çakır

2 - Ömer Şan

3 - Niyazi Aslan

BC3 - Erkekler

1 - Öner Bozbıyık

2 - Yavuz Acar

3 - Ersoy Turp

BC4 - Erkekler

1 - Yahya Gürbüzer

2 - M.Emir Ateş

3 - Çağatay Çakır

BC5 - Erkekler

1 - Mehmet Gülseroğlu

2 - Hakan Artık

3 - Nuri Şirin

BC1 - Kadınlar

1 - Buket Demirtaş

2 - Şule Türkoğlu

3 - Remziye Sağdıç

BC2 - Kadınlar

1 - Hacer Çiçek

2 - Huri Güngör

3 - Hayriye Mehtap Özdemir

BC3 - Kadınlar

1 - Havva Alyurt

2 - Fulya Vural

3 - Cansu Arapoğlu

BC4 - Kadınlar

1 - Fatma Gürbüz

2 - Rabianur Poyraz

3 - Sebiha Erdal

BC5 - Kadınlar

1 - Ayşegül Bayhan

2 - Sabiha Özkan

3 - Hatice Öncü

BC1/2 –Takım

1 - İzmir B.B.1

2 - İzmir B.B.2

3 - Karşıyaka

BC3 - Çiftler

1 - Kocaeli Kağıt S.K.

2 - Samsun Atakum S.K.

3 - Kayseri Gençlik Spor Kulübü

BC4 - Çiftler

1 - İstanbul Bağcılar

2 - İstanbul Bahçelievler

3 - Gaziantep

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Bedensel Engelliler, Kocaeli, Türkiye, Petkim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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