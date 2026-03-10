Petkimspor, Bilbao ile Çeyrek Finalde

FIBA Europe Cup'ta bu sezon iki grup aşamasını geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Aliağa Petkimspor, kupanın son şampiyonu olan Bilbao Basket'i eşleşmenin ilk maçında yarın sahasında ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki çeyrek final karşılaşması saat 20.15'te başlayacak. Petkimspor, İspanyol rakibiyle 18 Mart'ta deplasmanda çıkacağı rövanş öncesi ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bu sezon Basketbol Süper Ligi'ndeki istikrarsız performansına rağmen ikinci kez yer aldığı Avrupa arenasında iki grup aşamasından çıkan Aliağa Petkimspor son 8 takım arasına kalmıştı.

Petkim, Europe Cup 2'nci Tur N Grubu'nda çeyrek finali garantiledikten sonra son hafta evinde Yunan ekibi Peristeri'ye yenilerek liderlik fırsatı ve saha avantajını eline alma şansını kaçırıp ikinci olmuştu. Europe Cup'ı geçen sezon final eşleşmesinde PAOK'u geçerek tarihinde ilk kez kazanmayı başaran İspanyol temsilcisi Bilbao bu sezon da organizasyonda oynadığı 12 maçta 11 galibiyet aldı. Bilbao, 2'nci Tur M Grubu'nu 6'da 6'yla lider tamamladı. Petkimspor bu turda güçlü rakibini elemeyi başarırsa yarı finalde Polonya'dan Falco Szombathely BK ile Bosna Hersek'ten KK Bosna BH eşleşmesinin galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.