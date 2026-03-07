Petkimspor Düşme Hattından Çıkamadı

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum 4, Sajus 8, Franke 9, Yunus Sonsırma, Troy Selim Şav 17, Floyd 9, Flowers 8

BÜYÜKÇEKMECE: Lecque 9, Van Der Vuurst 9, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bruinsma 20, Pusica 8, Metin Türen 2, Pipes 21, Can Kaan 4, Bandaogo 6, Doğan Şenli

1'İNCİ PERİYOT: 31-26

DEVRE: 41-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-78

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde düşme hattında son sıradaki rakibi ONVO Büyükçekmece Basketbol'a mağlup olarak hayat verirken, kendisini ateşe attı: 95-104. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden mağlup ayrılan Petkimspor, 21 maçta 6 galibiyetle düşme hattıyla bağlarını koparamadı. 7 maçlık mağlubiyet serisi sonrasında kazanan sonuncu Büyükçekmece ise toplamda 3 galibiyete ulaşarak umutlandı. Konuk ekipte Pipes, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Maçın ilk periyodunu ev sahibi Petkimspor 31-26 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı kapatan Büyükçekmece üstünlüğü buldu. Periyodun son bölümünde 13-0'lık seri yakalayan konuk Büyükçekmece 15 sayı farkla öne geçerken ilk yarı 41-54 tamamlandı. Üçüncü periyotta Petkimspor son 3 dakikada 13'e 2'lik seriyle farkı eritti. Periyot sonunda fark 2 sayıya düşerken son 10 dakika 76-78 başladı. Son periyotta iyi savunmayla farkı yeniden açan Büyükçekmece kendisi için hayati öneme sahip maçı kazanmayı başardı: 95-104.