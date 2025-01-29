Salon: Pavello Nou Congost
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Geert Jacobs (Belçika)
BAXI Manresa: Sagnia 6, Alston 17, Hunt 13, Obasohan 10, Cate 14, Vescovi 5, Reyes 5, Massa 4, Steinbergs 10, Hustak 2, Supery 2, Perez 8
Aliağa Petkimspor: Dotson 20, Russell 14, Tyree 20, Aldridge 3, Echenique 9, Van Beck 9, Williams 8, Yavuz Gültekin 4, Troy Selim Şav, Karahan Efeoğlu
1. Periyot: 28-32
Devre: 51-52
3. Periyot: 77-68
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, İspanya'nın BAXI Manresa takımına deplasmanda 96-87 yenildi.
Son Dakika › Spor › Petkimspor, Manresa'ya Yenildi - Son Dakika
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