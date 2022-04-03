Petkimspor umut tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Petkimspor umut tazeledi

03.04.2022 12:35
Petkimspor umut tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u 16 sayı farkla geriye düşüp, son 5 dakikaya 10 sayı farkla yenik girdiği maçta 70-68 mağlup ederken umutlarını artırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri düşme hattından kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, evinde Frutti Extra Bursaspor'u 16 sayı farkla geriye düşüp, son 5 dakikaya 10 sayı farkla yenik girdiği maçta 70-68 mağlup ederken umutlarını artırdı. Son anlarda Erol Can ve Armand önderliğinde 12-0'lık seriyle mucizevi bir geri dönüşe imza atan Petkimspor, bitime 9 saniye kala Armand'ın basketiyle 2 sayı farkla hayati öneme sahip galibiyete ulaştı. Ligde 26 maçta 6'ncı galibiyetini alan Aliağa temsilcisi, bitime 4 maç kala yarışa tutundu. Petkimspor, sezonu Gaziantep Basketbol (D), Semt77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Bld Basket (D) ve Beşiktaş Icrypex maçlarıyla tamamlayıp lige tutunmaya çalışacak. Petkimspor, geçen sezon da son maçta kümede kalmayı başarmıştı.


- İzmir
YORUMLAR
500
Petkimspor kurtuluş aşkına Petkimspor kurtuluş aşkına

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor umut tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:43 Gençlerin kavgasını ayırmak isteyen İbrahim Aktaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
11:11 Etin hangi derecede iyi piştiğini Enes Baytar anlattı!
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 12:43:51. #1.12#
SON DAKİKA: Petkimspor umut tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement