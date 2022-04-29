Petkimspor'un gözü Yalova'da - Son Dakika
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Petkimspor'un gözü Yalova'da

29.04.2022 12:03
Petkimspor'un gözü Yalova'da

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında kalıp son 7 maçta 5 galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Aliağa Petkimspor, maç yapmadan geçireceği haftada rakiplerinden Semt77 Yalovaspor'un pazar günü alacağı sonucu bekliyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon boyunca düşme hattında kalıp son 7 maçta 5 galibiyetle kurtuluş ateşini yakan Aliağa Petkimspor, maç yapmadan geçireceği haftada rakiplerinden Semt77 Yalovaspor'un pazar günü alacağı sonucu bekliyor. En yakın rakipleri Yalovaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i üst üste yenen Petkim, Semt77 Yalova pazar günü 29'uncu hafta mücadelesinde FIBA Europe Cup'ın şampiyonu Bahçeşehir Koleji'ne yenilirse bitime 1 maç kala kurtuluşunu ilan edecek.

Merkezefendi'yle birlikte son hafta öncesi 8 galibiyeti bulunan Aliağa ekibi, 7 galibiyeti olup 2 maçı kalan Yalovaspor'dan ikili averajda üstün durumda. Petkim, sezon sonundaki olası puan eşitliği durumunda da üçlü averajla ligde kalacak. Petkimspor, Yalovaspor pazar günü Bahçeşehir'i yenerse de son hafta kazandığı taktirde rakiplerinin alacağı sonuç ne olursa olsun kurtuluşunu ilan edecek.


- İzmir
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Basketbol Süper Ligi, Yalovaspor, Aliağa, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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