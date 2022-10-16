Petkimspor'un konuğu Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 'nde iki iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında yarın Galatasaray NEF'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Petkimspor, ilk hafta Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i deplasmanda yendikten sonra Anadolu Efes 'e evinde mağlup olmuştu. Galatasaray ise bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Kaynak: DHA

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