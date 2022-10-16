Petkimspor'un konuğu Galatasaray - Son Dakika
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Petkimspor'un konuğu Galatasaray

16.10.2022 12:02
Petkimspor'un konuğu Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında yarın Galatasaray NEF'i ağırlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki iki haftayı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor, üçüncü haftanın kapanış sınavında yarın Galatasaray NEF'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Petkimspor, ilk hafta Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'i deplasmanda yendikten sonra Anadolu Efes'e evinde mağlup olmuştu. Galatasaray ise bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Petkimspor'un konuğu Galatasaray - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petkimspor'un konuğu Galatasaray - Son Dakika
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