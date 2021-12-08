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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'na doğru

08.12.2021 16:03
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'na doğru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 11-12 Aralık'ta kentte düzenlenecek Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayak Final Yarışları'nın kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 11-12 Aralık'ta kentte düzenlenecek Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. Ayak Final Yarışları'nın kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Güngör, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentin son zamanlarda hem kültürel hem de spor faaliyetleriyle ön plana çıktığını dile getirdi.

Şampiyonanın Türkiye'de daha önce Ankara, Denizli, Karabük, Sinop ve Sakarya'da yapıldığını, son etabın ise Kahramanmaraş'ta gerçekleştirileceğini belirten Güngör, yarışmaya 15 ilden 21 araç ve 42 sporcunun katılacağını dile getirdi.

Yarışların, 10 Aralık Cuma günü saat 14.30 da seremoni start ile Milli İrade Meydanı'nda başlayacağını ifade eden Güngör, ödül töreninin ise 12 Aralık Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini söyledi.

Yarışlara katkı sağlayan herkese teşekkür eden Güngör, "İnşallah bu sporun gelişmesine, kentimizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca bir sonraki hafta da Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta yapılacak. Bu şu ana kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmış ilk olma özelliğine sahip. Kahramanmaraş'ta ilk defa Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası yapılacak. Bunun içinde Güreş Federasyonu Başkanı değerli hemşerimiz Şeref Eroğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyon (TOSFED) Spor Komiseri ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü Yarış Direktörü Safa Güzelbulut da kentte sürekli olarak off- road yarışları düzenlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOSFED, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenecek organizasyona 15 şehirden 21 araç 42 yarışmacı katılacak.

Belirlenen parkurda 11 Aralık Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak etkinliğin ilk gününde yarışmacılar, 10 kilometrelik parkuru 4 kez geçtikten sonra saat 17.00'de ilk günü tamamlayacak. Takımlar 12 Aralık Pazar günü de saat 09.30'dan itibaren 1,8 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçtikten sonra ikinci günü tamamlayacak.

Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'na doğru - Son Dakika Spor


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