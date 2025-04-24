Petlas 2025 Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta

Petlas 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı, hafta sonu Kahramanmaraş'ta yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 26-27 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 17 ilden, 27 araç ve 54 sporcu mücadele edecek.

Seremonik startı yarın verilecek etkinliğe katılan sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.