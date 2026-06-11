PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası Düzce'de - Son Dakika
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PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası Düzce'de

11.06.2026 14:22
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Offroad Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları 12-14 Haziran'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonasının 3. ayak yarışları, 12-14 Haziran'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Düzce Offroad Spor Kulübünce, Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı, Kaynaşlı Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Go Düzce'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 18 araçta 36 sporcu mücadele edecek.

Kaynaşlı Kaymakamlığı önünde 12 Haziran'da gerçekleştirilecek seremoniyle başlayacak organizasyonda, 13 Haziran'da Yaylagöl Göleti bölgesi Yeşilay Kamp Merkezi'nde belirlenen Suat Öztürk mukavemet etabını dört kez geçecek ekipler, 14 Haziran'da Sarıçökek köyünde yer alan Moto Üçel seyirci etabında mücadele edecek.

Organizasyon, 14 Haziran'da dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Öte yandan kentteki bir otelde, yarışlara ilişkin tanıtım ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundağ, TOSFED İl Temsilcisi Enes Keskin, Düzce Offroad Spor Kulübü Başkanı Önder Öner ve sporcuların da katıldığı toplantıda, alınan güvenlik önlemleri, etap bilgileri ve yarışlar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Düzce Offroad Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve yarış güvenlik sorumlusu Mahir İsa Zorbozan, AA muhabirine, yarışların 2 etaptan oluştuğunu ve toplam uzunluğun yaklaşık 53 kilometre olduğunu söyledi.

Zorbozan, "Bu, federasyonumuzun 3. ayak yarışları. Bundan sonra da yarışlar yapılacak ve final etabıyla son bulacak. Katılımcılar, burada en iyi dereceyi alabilmek için yarışacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Otomobil, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası Düzce'de - Son Dakika

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