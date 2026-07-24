Petrolspor Forvet Arayışında - Son Dakika
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Petrolspor Forvet Arayışında

Petrolspor Forvet Arayışında
24.07.2026 10:29
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Teknik direktör Selçuk Şahin, yeni sezon öncesi forvet eksikliği nedeniyle transfer arayışında olduklarını belirtti.

BATMAN Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Ligin başlamasına az bir zaman kaldı. Tek eksiğimiz ciddi anlamda forvet gözüküyor. Ama iyi oyuncuyu bulmakta çok kolay olmuyor. Bu anlamda arayışlarımızda devam ediyor. Yakın zamanda umarım bu kararı verip, forveti de başlamadan önce hazır hale getirecek şekilde transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde gerçekleştiriyor. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Selçuk Şahin, takımının Kayseri kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Güzel bir ortamda kamp yaptıklarını belirten Selçuk Şahin, "Biz ilk etabı Bolu'da bitirdik. Orda daha çok fiziksel antrenmanlar üzerinde durduk. Kayseri etabı biraz daha hazırlık maçlarını ve taktiksel oyun anlayışımızın gelişmesini istediğimiz bir kamp dönemi oluyor. Daha çok taktiksel antrenmanlar yapıyoruz. Çok fazla maç oynamaya çalışıyoruz. Çünkü, yeni bir takımız. Çok transferimiz ve yeni gelen oyuncular var. O yüzden daha çok birbirimizi tanıma adına burayı maçlarla geçirmek istedik. Şimdiye kadar da 3 tane de maç yaptık. Gayet de güzel bir ortamda kamp yapıyoruz. Şu ana kadar da her şey olumlu gidiyor" diye konuştu.

'FORVET KONUSUNDA NET OLMAK İSTİYORUZ'

Forvet açıklarının kapanmasında geciktiklerini dile getiren Şahin, "Şimdiye kadar birçok transferi bitirdik. O anlamda yönetime teşekkür etmem gerekiyor. Ciddi çalıştılar ve istediğimiz oyuncuların hemen hemen birçoğunu aldık. Şu anda net forvet ihtiyacımız var. Ama yabancı sayımızda da tek hakkımız orada kaldı. Bir de kontenjan yabancı genç oyuncu bakıyoruz ama forvet konusunda net olmak istiyoruz. O yüzden çok fazla oyuncu izliyoruz. 50'ye yakın oyuncu izledik ama hep daha iyisini bulalım derdindeyiz. O yüzden bu anlamda biraz geciktik. Ama bu tamamen teknik ekibin oyuncu seçmeyle alakalı bir durumu var. Yönetime ilettiğimiz isimler oldu. Zaman zaman mali anlamda zorluklar yaşadık. Çünkü, açıkçası oraya iyi bir oyuncu istiyoruz. Ama çok kısa sürede de onu getirip, önemli bir noktayı da kapatarak hazır hale gelmek istiyoruz. Çünkü ligin başlamasına da az bir zaman kaldı. Tek eksiğimiz ciddi anlamda forvet gözüküyor. Ama iyi oyuncuyu bulmakta çok kolay olmuyor. Bu anlamda arayışlarımızda devam ediyor. Biz hemen hemen her gün forvet anlamında oyuncu izliyoruz. Yakın zamanda umarım bu kararı verip, forveti de başlamadan önce hazır hale getirecek şekilde transfer etmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'STADIMIZI HER MAÇTA DOLU GÖRMEK İSTİYORUZ'

Önemli derecede seyirci desteklerinin olduğuna da dikkat çeken genç teknik adam, "Batman, futbolu seven bir şehir. Daha önceki maçlarını da takip ettim. Geçen sene yaşanan şampiyonluktaki stat ortamını açıkçası merak etmiştim. Bazı maçları izledim. Gerçekten önemli bir seyirci desteğimiz var. Batman şehrine yakışır bir stadımız var. Hemen hemen her maç dolu oluyor. Biz aynı doluluğu ve seyirci atmosferini bu ligde de istiyoruz. Passolig sayımızın da bir an önce artması lazım. Biz her maçta stadımızı dolu görmek istiyoruz. Onlara layık olacak oyunu sahada göstermek istiyoruz. Skorlar tabi ki önemli ve değerli. Ama biz ligde önce iyi, taraftarın keyif alacağı oyun oynatarak gelen insanları mutlu etmek istiyoruz. Bu oyun sonucunda sonuç ne olur onu göreceğiz" dedi.

'AMACIMIZ ÖNCE İYİ OYUN SONRA DA MAÇLARI KAZANABİLMEK'

Saygı çerçevesindeki eleştirilere açık olduğunu da söyleyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi oynasanız bile zaman zaman talihsizlikler oluyor. Maç kazanamıyorsunuz ama amacımız öncelikle iyi oyun. Keyif almak, izleyenlere keyif vermek. Sonuçta da skoru almak istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Çünkü Batman şehri son 3 senedir 2 şampiyonluk ve 1 final görmüş bir camia. O anlamda her zaman kazanmaya alışkın bir camiada şu an ben teknik direktörlük yapıyorum. Ama bu lig çok kolay değil, zaman zaman istemediğimiz sonuçlar alabiliriz. O anlamda her zaman taraftarlarımızdan sabır ve hocalara destek istiyorum. Eleştiriler tabi ki olacaktır. Eleştiriye de açığım. O eleştiriden ne alabilirim her zaman dinlerim. Oradan ne çıkarabilirim her zaman analiz ederim. O anlamda eleştiri mutlaka olacaktır. Saygı çerçevesinde eleştirilere açığız. Amacımız önce iyi oyun sonra da maçları kazanabilmek. Skor alabilmek."

'ÜST LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Ligin iyi takımlarından biri olmak istediklerini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sene düşen takımlar Süper Lig'den güçlü düştüler. 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e gelen takımlar bizim gibi güçlü geldiler. Bursaspor da güçlü bir camia. Mardinspor da iyi transferler yapıyor. Ciddi geliyor. Muğlaspor aynı şekilde geldi. Onların da belli transferleri var ve yeni hocalarıyla yola çıktılar. Düşenler, yeni çıkanlar ve zaten ligin içerisinde olan kaliteli takımlar var. Kolay bir lig olmayacak. Aslında çok güzel bir lig. Herkesin izlemesi ve takip etmesi gereken bir lig oldu. İlk senemiz ve yeni bir takımız tabi ki çok kolay olmayacaktır. Tabi ki üst lige çıkmak istiyoruz. Onun için mücadele edeceğiz. İyi oyun organizasyonu ve planı olan bir takım yaratmak istiyoruz. Üst lige çıkarsak çok mutlu oluruz. Amacımız o olacak. Ama yukarıya oynayan çok takım var. Bu çok kolay olmayacaktır. Senenin sonunda göreceğiz ama ligin iyi takımlarından birisi olmak istiyoruz."

Kaynak: DHA

Selçuk Şahin, Futbol, Spor, Son Dakika

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