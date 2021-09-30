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PFDK'dan Adana Demirspor'a para cezası - Son Dakika

PFDK'dan Adana Demirspor'a para cezası

30.09.2021 17:15
PFDK'dan Adana Demirspor'a para cezası, System.String[]

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a Gaziantep FK maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor'a Gaziantep FK maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 26.09.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, Kulüp temsilcisinin müsabaka organizasyon toplantısına geç katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 26.09.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ÜST TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 25.09.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. başkanı MURAT SANCAK'ın, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi SÜLEYMAN BİLİCİ'nin, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. idarecisi METİN KORKMAZ hakkında, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda bulunmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA" karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Para Cezası, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor PFDK'dan Adana Demirspor'a para cezası - Son Dakika Spor


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