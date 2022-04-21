PFDK'den üç Süper Lig takımına para cezası - Son Dakika
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PFDK'den üç Süper Lig takımına para cezası

21.04.2022 21:43
PFDK'den üç Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Trabzonspor, Fenerbahçe ve GZT Giresunspor'a para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Trabzonspor, Fenerbahçe ve GZT Giresunspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trabzonspor'a çeşitli nedenlerden dolayı 89 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Fenerbahçe ile GZT Giresunspor'un da 32'şer bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli'ye 2 maç men cezası verilirken, Gaziantep FK oyuncusu Doğan Erdoğan ise bir maç men cezası aldı.

PFDK, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a 100 bin, Beypiliç Boluspor'a da 36 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Bursaspor'un 16 bin, oyuncusu Mert Yılmaz'ın 4 maç men ve 8 bin 600 para cezası almasını kararlaştırdı.

Bursaspor antrenörlerinden Mustafa Er 4 maç men ve 13 bin, Hayati Köse 7 maç men ile 14 bin 900, Murat Alkan ise 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor PFDK'den üç Süper Lig takımına para cezası - Son Dakika


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