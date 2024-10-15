PFDK, Diyarbekirspor'u Hükmen Mağlup İlan Etti

Spor

İSTANBUL,

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçı cezaları şu şekilde:

OSMANİYESPOR FK'nın, 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 10.10.2024 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 11.025.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. yöneticisi FEYZİ İLHANLI hakkında, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. kaleci antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş. görevlisi MUSTAFA İLHANLI'nın, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.