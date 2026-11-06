PFDK, Samuel Ballet'e sporcuya şiddetli hareketten 3 maç men, 200 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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PFDK, Samuel Ballet'e sporcuya şiddetli hareketten 3 maç men, 200 bin lira ceza kesti

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PFDK, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira cezası verdi. Kurul, Erzurumspor FK teknik direktörü ve antrenörüne de birer maç men ile 50'şer bin lira ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Samuel Ballet'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Ballet'e 3 maç men ve 200 bin lira para cezası uyguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile antrenörü Ziya Akçeken de protokol tribününde bulunan seyirciye yönelik hakaretleri sebebiyle birer maç ve 50'şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, farklı nedenlerle Galatasaray'a 780 bin, Beşiktaş'a 670 bin, Kasımpaşa'ya 500 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 500 bin, Kocaelispor'a 350 bin, Göztepe'ye ise 200 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluErzurumspor F.K.EyüpsporSporSon Dakika

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SON DAKİKA: PFDK, Samuel Ballet'e sporcuya şiddetli hareketten 3 maç men, 200 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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