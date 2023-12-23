PFDK, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor\'un hükmen mağlup sayılması ve 3 puanının silinmesi kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın 3'er maç ceza aldığını açıkladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor deplasmanında müsabakanın son bölümünde oyundan ihraç edilen sarı-lacivertli futbolcular Fred ile Mert Hakan Yandaş'ın cezaları belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamada 'müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle' Brezilyalı futbolcuya 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası verildi. Kurul ayrıca, aynı müsabakada kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın ise 'ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle' çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 resmi karşılaşmadan men ve 78 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'ne 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 112 bin TL; 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5'inci kez gerçekleştirilmesinden dolayı' 260 bin, toplamda 372 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

İSTANBULSPOR'A 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYET VE 3 PUAN SİLME CEZASI

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan İstanbulspor'da başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74'üncü dakikada yeşil sahaya inerek takımını mücadeleden çekmişti. PFDK'dan yapılan duyuruda 'başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı' İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasının verilmesine karar verildi.

Kurul ayrıca İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 'akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' 90 gün hak mahrumiyeti cezası almasına ve 780 bin TL para cezası almasına karar verdi.

BURSASPOR'A 2 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, 18'inci hafta maçında sahasında Diyarbekirspor ile karşılaştı. Maçın son bölümünde yaşananların ardından PFDK, yeşil-beyazlı kulübün ve futbolcuların yaşananların ardından aldığı cezaları duyurdu.

Bursa ekibi, 'taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 2 resmi maçta kendi evinde seyircisiz oynama cezasına çarptırıldı.

Kurul ayrıca 'rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' Bursasporlu futbolcular Ozan İsmail Koç ve Bilal Güney'e 2; Çağatay Yılmaz'a, 'rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 6, toplamda 7; Canberk Yurdakul, Talha Yakın ve Eren Tunalı'ya 5; Ertuğrul Kurtuluş'a 1 maç men cezası verilmesi kararını aldı. Futbolcular men cezalarının yanı sıra para cezalarına da çarptırıldı.

Öte yandan Bursaspor'a ise 'taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2'nci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 16 bin; 'taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle' 56 bin; 'takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 750 TL toplamda ise 78 bin 750 TL para cezası verildi.

Diyarbekirsporlu futbolcu Serhat Enes Çalışan ve Cem Çelik'e ise 'rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle' 5'er maç men ve 9'ar bin TL para cezası verildiği açıklandı. Kurul ayrıca Diyarbekirspor Kulübü'ne ise 6 bin 750 TL para cezası verdi.