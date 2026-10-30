PGL 3. Grup\'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

PGL 3. Grup'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu, PGL 3. Grup'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Nevşehir Kapadokyagücü SK-Dersimspor maçını Muhammed Yağız Boyraz, Kahta 02 Spor-Sivasgücü Belediyespor maçını Gülsüm Bahçe yönetecek.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 3.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Nevşehir Kapadokyagücü SK-Dersimspor: Muhammed Yağız Boyraz
Derinkuyugücü-Sorgun Belediyespor: Batuhan Bolat
Afşin SK-Kahramanmaraşspor: Oktay Sağlamcı
Onikişubat SK-Hekimhan FSK: Erhan Küçükuğurlu
Kahta 02 Spor-Sivasgücü Belediyespor: Gülsüm Bahçe
Kayseri Şekerspor-Kovancılarspor: Ömer Tahankut Muslu
Battalgazi Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Eyyüp Salih Mol
Sizin düşünceleriniz neler ?