PGL 3. Grup\'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 3.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Nevşehir Kapadokyagücü SK-Dersimspor: Muhammed Yağız Boyraz

Derinkuyugücü-Sorgun Belediyespor: Batuhan Bolat

Afşin SK-Kahramanmaraşspor: Oktay Sağlamcı

Onikişubat SK-Hekimhan FSK: Erhan Küçükuğurlu

Kahta 02 Spor-Sivasgücü Belediyespor: Gülsüm Bahçe

Kayseri Şekerspor-Kovancılarspor: Ömer Tahankut Muslu

Battalgazi Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Eyyüp Salih Mol