PGL 3. Grup'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

PGL 3. Grup'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL 3. Grup\'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, PGL 3. Grup'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Açıklanan listede Nevşehir Kapadokyagücü SK-Dersimspor maçını Muhammed Yağız Boyraz, Kahta 02 Spor-Sivasgücü Belediyespor maçını Gülsüm Bahçe yönetecek.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta 3. hafta maçları 1 Kasım Pazar günü oynanacak. Pazar günü oynanacak bu müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. 3.hafta maçları ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Nevşehir Kapadokyagücü SK-Dersimspor: Muhammed Yağız Boyraz

Derinkuyugücü-Sorgun Belediyespor: Batuhan Bolat

Afşin SK-Kahramanmaraşspor: Oktay Sağlamcı

Onikişubat SK-Hekimhan FSK: Erhan Küçükuğurlu

Kahta 02 Spor-Sivasgücü Belediyespor: Gülsüm Bahçe

Kayseri Şekerspor-Kovancılarspor: Ömer Tahankut Muslu

Battalgazi Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor: Eyyüp Salih Mol

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuNevşehirBahçePazarSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
Müge Anlı’nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti
Lüksün böylesi Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
14:55
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 14:58:21. #7.13#
SON DAKİKA: PGL 3. Grup'ta 1 Kasım Pazar günü oynanacak 3. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android