Piastri Miami Grand Prix'ini Kazandı - Son Dakika
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Spor

Piastri Miami Grand Prix'ini Kazandı

McLaren pilotu Oscar Piastri, Miami Grand Prix'sini kazanarak sezonun 4. galibiyetini elde etti.

05.05.2025 01:19
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Miami'deki 5,4 kilometrelik Miami Uluslararası Otodromu'nda düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı 1 saat 28 dakika 51.587 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun 4. galibiyetini elde etti.

Takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris, Piastri'nin 4.63 saniye gerisinde ikinci, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ise liderin 37.644 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun yedinci yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si, 18 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 131

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 115

3. Max Verstappen (Hollanda): 99

4. George Russell (Büyük Britanya): 93

5. Charles Leclerc (Monako): 53

Takımlar

1. McLaren: 246

2. Mercedes: 141

3. Red Bull: 105

4. Ferrari: 94

5. Williams: 37

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Piastri Miami Grand Prix'ini Kazandı - Son Dakika

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