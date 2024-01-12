Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor\'u konuk edecek

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyetin ardından Merkezefendi Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında çıktığı son iki Ege derbisini kaybeden Pınar Karşıyaka yarın İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları tam 150 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi. Bu mücadelenin ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabında tamam ya da devam niteliğindeki üçüncü maçta 17 Ocak Çarşamba akşamı Rio Breogan'ı konuk edecek Karşıyaka, ligde ilk yarıyı 15 maçta 10 galibiyetle dördüncü sırada bitirdi. Son iki maçını kazanan Petkimspor ise 8 galibiyetle Pınar Karşıyaka'nın gerisinde beşinci sıraya tırmanıp Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyi garantiledi. İki ekibin sezonun ilk haftasında oynadığı ilk maçı Petkimspor evinde 81-69 kazanmıştı.