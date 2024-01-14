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Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u yenerek 11. galibiyetini aldı. Başantrenör Ufuk Sarıca, takımın kararlı bir maç oynadığını belirtti ve gelecek hafta oynayacakları Basketbol Şampiyonlar Ligi maçında turu geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor\'u mağlup etti
14.01.2024 - 10:03,  Güncelleme: 10:04
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor'u mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Takım olarak çok kararlı bir maç oynadık." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Aliağa Petkimspor maçında kendilerini desteklemeye gelenlere teşekkür etti. Ancak salonun daha dolu olduğu maçlar oynadıklarını bildiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Gelenlere kendi adıma takımım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Takım olarak çok kararlı bir maç oynadık. Aklımız biraz hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçtaydı. Orayı 2-0 bitirmek istiyorduk ama bu sporun içinde var, olmadı. Kaybettikten sonra takımın üzerine gereksiz bir stres ve gerginlik yüklendi. Ama bunlar normal, nasıl ki arka arkaya 7-8 maç kazanıyorsak arada kaybedebiliriz de. Önemli olan ayakta kalmak, tekrar bu kararlı hali sahaya yansıtabilmek."

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacakları Rio Breogan maçını düşündüklerini belirterek, "Orada son 16'ya kalmayı hak ediyoruz. Çarşamba günü salonun böyle olacağını düşünmüyorum, o gün turu geçmek en büyük hedefimiz." dedi.

Aliağa Petkimspor'u yenerek ligde 16. maçında 11. galibiyetine ulaşan Pınar Karşıyaka, gelecek hafta 21 Ocak Pazar günü Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, galip gelecek ekibin son 16 turuna kalacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in müsabakasında ise 17 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.

Kaynak: AA
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