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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile zorlu bir maça çıkacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile zorlu bir maça çıkacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son maçlarda başarısız sonuçlar alan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile yapacağı maçta galibiyet arayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, taraftarın desteğiyle kazanacaklarına inandığını belirtti.

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile zorlu bir maça çıkacak
27.01.2024 - 10:58,  Güncelleme: 11:00
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında 93-63 kaybedip hafta içinde ise Avrupa arenası olan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol Tenerife'ye kaybeden Pınar Karşıyaka yarın evinde Anadolu Efes ile mücadele edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, taraftarın desteği ile kazanacaklarına inandığını söyledi. Ligde 4'üncü sırada yer alan yeşil-kırmızılılar 11 galibiyet ve 6 yenilgi elde etti.

Kaynak: DHA
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