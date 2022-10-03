Pınar Karşıyaka, Avrupa sahnesinde - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Avrupa sahnesinde

03.10.2022 12:24
Pınar Karşıyaka, Avrupa sahnesinde

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligindeki ilk müsabakasında ise yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligindeki ilk müsabakasında ise yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76'lık skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da sezonu açıyor. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

FIBA, Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon Tenerife ile oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Avrupa sahnesinde - Son Dakika

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