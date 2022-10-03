Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor 'u 79-76'lık skorla mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da sezonu açıyor. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Saat 19.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Pınar Karşıyaka'nın cezası nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Avrupa sahnesinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.