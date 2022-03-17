Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz" - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz"

17.03.2022 12:47
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: "İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz"

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün Beşiktaş Icrypex'e 77-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, istedikleri basketbolu oynamadıklarının farkında olduklarını bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün Beşiktaş Icrypex'e 77-71 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, istedikleri basketbolu oynamadıklarının farkında olduklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakada kötü bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Dünkü müsabakanın oyun olarak kaliteli olmamasına rağmen çekişmeli geçtiğini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Mental olarak kırgınlıklar yaşadığımız ve güven kaybı ile oynadığımız bir gerçek. Özellikle ana oyuncularımızın kritik yerlerdeki yanlış seçimleri ve top kayıpları maça ortak olduğumuz anlarda geriye düşmemize sebep oldu. Bu mental kırgınlıkla oyunun içinde oyun planımızdan vazgeçip hatalar yaptığımız oluyor. İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz. En kısa zamanda yanlışlarımızı düzeltip en iyi duruma gelmek istiyoruz."

Ligde bir maçı eksik olan, 22 karşılaşmada 14 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 20 Mart Pazar günü deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sarıca: 'İstediğimiz basketbolu oynamadığımızı biliyoruz' - Son Dakika


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