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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife ile karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife ile karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla yarın İzmir'de karşılaşacak. Müsabaka saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başlayacak. Pınar Karşıyaka, K Grubu'nda Lenovo Tenerife, Hapoel Bank Yahav ve Peristeri ile mücadele edecek. Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak olan Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde Lenovo Tenerife ile karşılaşacak
22.01.2024 - 09:37,
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

Grupta Peristeri ile Hapoel Bank Yahav, 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'da karşılaşacak.

Avrupa'da 265. karşılaşma

Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 26 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 487 sayı gördü.

Kaynak: AA
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