Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri ile karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri ile karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nde Peristeri ile karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 4. hafta mücadelesinde Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak. Karşıyaka, grupta 3. sırada yer alırken, Peristeri ise son sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak.

05.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu 4. hafta mücadelesinde yarın Yunanistan'da Peristeri ile mücadele edecek.

Peristeri kentindeki Andreas Papandreou Spor Salonu'ndaki müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta tek galibiyeti bulunan Pınar Karşıyaka, 4. maçlar öncesinde 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Henüz galibiyete ulaşamayan Peristeri ise 4 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor.

Pınar Karşıyaka, İzmir'de oynanan maçta rakibini 93-88 mağlup etmişti.

K Grubu'nun diğer müsabakasında ise Lenovo Tenerife ile İsrail'den Hapoel Bank Yahav ekibi yarın İspanya'da karşılaşacak.

Avrupa'da 268. karşılaşma

Avrupa kupalarında 268. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 124 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 290 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 764 sayı gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri ile karşılaşacak - Son Dakika

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