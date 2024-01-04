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Pınar Karşıyaka, Breogan'ı mağlup ederek avantajı kaptı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Breogan'ı mağlup ederek avantajı kaptı

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'ı 89-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç ise 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.

Pınar Karşıyaka, Breogan\'ı mağlup ederek avantajı kaptı
04.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:11
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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu'nda İspanyol ekibi Breogan'ı 89-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Bu eşleşmede iki galibiyete ulaşan takım son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile tamamlayan P. Karşıyaka, grup ikincisi oldu ve doğrudan üst tura çıkmayı başaramadı. Grupta ikinci ve üçüncü olan takımlar bir üst tur için Play-In oynama şansı yakalarken, P. Karşıyaka ikinci sırada yer aldığından dolayı saha avantajını ele geçirdi. Eşleşmenin ilk maçında yeşil-kırmızılılar, İspanyol ekibi Breogan'ı rakibini 89-85 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti ve avantajı kaptı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Breogan müsabakasının güzel ve sert bir maç olduğunu vurguladı. İyi bir ekibe karşı mücadele ettiklerini dile getiren Sarıca, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı biz de sahada maçın sonuna kadar mücadele ettik. Bu gece iyi bir iş çıkardık bence ve galibiyeti de hak ettik. Zaman zaman hatalar oldu ama bunlar basketbolu güzel yapan şeyler. Sonuçta haftaya bir maç daha kazanmamız gerekiyor. Diğer maçta da bu mücadeleyi ortaya koyup kazanmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan seride iki galibiyete ulaşacak olan takımın son 16 turuna yükseleceği eşleşmede rövanş maçı 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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