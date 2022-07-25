Pınar Karşıyaka'da altyapıda Arıca dönemi

Kariyerinde 27 yıldır antrenörlük yapan Arıca, Beşiktaş dahil birçok kulüpte altyapılarda genel menajerlik ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Öte yandan Karadağ 'daki U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimiz altıncı sırayı elde ederken, profesyonel kariyerine 2019 yılında Pınar Karşıyaka 'da başlayıp ABD'de UCLA Bruins'te forma giyen Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona, turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.

Pınar Karşıyaka 'da altyapı koordinatörlüğü görevine son olarak geçen sezon Teşvikiye 'de çalışan Serkan Arıca getirildi.

Kaynak: DHA

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