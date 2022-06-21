Pınar Karşıyaka'da Ergüllü dönemi

ING Basketbol Süper Ligi'nde son yıllarda yönetimde şube başkanlarının birer sezonluk periyotlarla değiştiği Pınar Karşıyaka'da başkanlığı İlker Ergüllü devraldı. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon şube başkanlığı yapan yönetimden Kerem Copcu, görevini Ergüllü'ye törenle devretti. Kerem Copcu'ya Karşıyaka Fan Zone'da Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yöneticilerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda teşekkür plaketi takdim edildi.

Kerem Copcu, Karşıyaka'da ana yönetimdeki ve basketbol şubesindeki yöneticilik görevini sürdürecek. İlker Ergüllü, bu sezon Karşıyaka'nın futbol ve voleybol takımlarına şirketi aracılığıyla isim sponsorluğu da verecek. Dış transferde yerli pivot arayan yeşil-kırmızılıların listesindeki isimlerden Türk Telekom'dan Samet Geyik, Fenerbahçe Beko'yla, sarı-lacivertlilerden ayrılan Ahmet Düverioğlu ise Frutti Extra Bursaspor'la anlaştı.