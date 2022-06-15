Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi

15.06.2022 12:44
Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi

ING Basketbol Süper Ligi'nde oyuncularının çoğuyla yollarını ayırıp kadrosunu yenilemeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk olarak Beşiktaş'tan eski guardı Kenan Sipahi'yle anlaşmaya vardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde oyuncularının çoğuyla yollarını ayırıp kadrosunu yenilemeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk olarak Beşiktaş'tan eski guardı Kenan Sipahi'yle anlaşmaya vardı. Tofaş'ta başlayıp Fenerbahçe'de devam ettiği kariyerinde daha önce de 2015-2016 sezonunda Euroleague'de Pınar Karşıyaka formasını giyen 27 yaşındaki guard, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da da oynayan Kenan Sipahi'nin yeşil-kırmızılılardan yıllık 5.2 milyon TL ve Avrupa ile ligdeki başarıya endeksli 1 milyon TL bonus alacağı iddia edildi. Kosova asıllı Türk guard, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.


- İzmir
YORUMLAR
500
Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı Rize Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 oyuncuyla anlaşma sağladı Ahmet Nur Çebi, Bakan Kurum'u ziyaret etti Ahmet Nur Çebi, Bakan Kurum'u ziyaret etti
Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:20:17. #1.12#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement