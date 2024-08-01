Pınar Karşıyaka, Damien Jefferson'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Pınar Karşıyaka, Damien Jefferson'ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Damien Jefferson'ı kadrosuna kattı. Jefferson, son olarak Belçika Ligi takımlarından Filou Oostende'de forma giymişti.

01.08.2024 17:23
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P. Karşıyaka, son olarak Filou Oostende forması giyen 26 yaşındaki ABD'li forvet oyuncusu Damien Jefferson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Kaf-Kaf, dış transferde de hareketli günler yaşıyor. Bünyesine daha önce Muhsin Yaşar, Daron Russel, Jerry Boutsiele ve James Webb'i katan yeşil-kırmızılılar, şimdi de Belçika temsilcisi Filou Oostende'den 26 yaşındaki ABD'li forvet oyuncusu Damien Jefferson'ı renkleri bağladı. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Belçika Ligi takımlarından Filou Oostende'de forma giyen Damien Jefferson Pınar Karşıyaka'mızda" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Damien Jefferson, Belçika Ligi'nde 29.9 dakika süre alırken; 16.6 sayı, 5.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını tutturdu. ABD'li oyuncu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 31.6 dk, 14.7 sayı, 5.8 ribaund ve 2.8 asistle oynadı. - İZMİR

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Damien Jefferson'ı transfer etti - Son Dakika

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