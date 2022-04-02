Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip - Son Dakika
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip

02.04.2022 11:20
Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini geçen hafta lider Fenerbahçe Beko'yu M'Baye'nin müthiş son saniye üçlüğüyle yenerek alan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Nef'e konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini geçen hafta lider Fenerbahçe Beko'yu M'Baye'nin müthiş son saniye üçlüğüyle yenerek alan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Nef'e konuk olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde ilk 4 sıra içerisinde yer alıp Play-Off'a saha avantajıyla girmeyi hedefleyen Karşıyaka, normal sezonun bitimine 6 maç kala 24 maçta 16 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. Galatasaray da 14 galibiyetle Play-Off biletini garantilemeye çalışıyor.


YORUMLAR
500
Elazığ İl Özel İdare'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı Elazığ İl Özel İdare'de Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı Elazığ İl Özel İdare, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Yeni şiddet genelgesi: 5 milyon erkek eğitilecek, gizlilik kararları uygulanacak, elektronik kelepçe sayısı ve kadın konukevleri artırılacak
11:25 Kredi kullananlar dikkat: Bankalarda yeni dönem başlıyor! Borcunu erken kapatanlar masraflarını geri alacak
11:19 Ünlü Holywood starı Sean Penn'den milyarderlere öneri: Ukrayna'ya 12 savaş uçağı alın!
11:07 Zelenski'den kan donduran iddia: Rusya çekilirken ölülerin bedenlerine bile mayın yerleştirmiş
11:04 Hani insan hakları vardı? Danimarka; İranlı anneyi önce uyuşturdu, sonra 2 çocuğuyla sınır dışı etti
11:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklitçisi benzinciye gidince ne olur? İşte o anlar
11:00 Galatasaraylı Cicaldau İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:44:19. #1.11#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement