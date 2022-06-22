Türkiye 'de daha önce Galatasaray ve A. Efes formaları giyen McCollum, 2015-2016 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı. 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, geçtiğimiz sezon ise Lokomotiv Kuban formasıyla çıktığı 12 EuroCup karşılaşmasında 22.3 sayı, 3.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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