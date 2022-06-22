Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı

22.06.2022 21:19
Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı

Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, transferde bombayı patlattı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen ABD'li oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 35 yaşındaki McCollum ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve A. Efes formaları giyen McCollum, 2015-2016 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı. 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, geçtiğimiz sezon ise Lokomotiv Kuban formasıyla çıktığı 12 EuroCup karşılaşmasında 22.3 sayı, 3.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynamıştı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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