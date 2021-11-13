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Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş'a rakip - Son Dakika

Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş'a rakip

13.11.2021 10:31
Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş'a rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 galibiyetle Fenerbahçe Beko'yla birlikte zirveyi paylaşan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 maçta 6 galibiyetle Fenerbahçe Beko'yla birlikte zirveyi paylaşan Pınar Karşıyaka, yarın evinde Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda yeni transfer Alex Tyus, ligde ilk kez forma giyecek. Kaptan Semih Erden'in ise sakatlığı bulunuyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ise hafta içinde İspanya deplasmanında Baxi Manresa'ya farklı mağlup olarak liderlik şansını tepmişti. Kaf-Kaf'ın rakibi Beşiktaş, bu sezon 7 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka evinde Beşiktaş'a rakip - Son Dakika Spor


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