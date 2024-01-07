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Pınar Karşıyaka, evindeki namağlup serisini Manisa'ya mağlubiyetle sonlandırdı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, evindeki namağlup serisini Manisa'ya mağlubiyetle sonlandırdı

Basketbol Süper Ligi'nde lider Pınar Karşıyaka, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 91-87 mağlup olarak bu sezon taraftarının önünde ilk kez mağlubiyet yaşadı. Karşıyaka, 11 maçlık evindeki namağlup serisini sona erdirdi.

Pınar Karşıyaka, evindeki namağlup serisini Manisa\'ya mağlubiyetle sonlandırdı
07.01.2024 - 11:19,
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Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 91-87 mağlup olan Pınar Karşıyaka bu sezon taraftarının önünde ilk kez mağlubiyet yaşadı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Manisa randevusu öncesi ligde çıktığı 7 karşılaşmayı kazanan Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı 4 müsabakada rakiplerini dize getirmişti. Yeşil-kırmızılı takımın evindeki 11 maçlak namağlup serisi sona ermiş oldu.

Geçen hafta deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilerek 8 haftalık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka, bu sezon ilk kez üst üste 2 maç kaybetti. Manisa karşısında ribaundlarda problem yaşadıklarını dile getiren Başantrenör Ufuk Sarıca, "Rakibimize 16 tane hücum ribaundu vermişiz. Bu şekilde kazanmak mümkün olmuyor. Diğer problemde maç sonunu kötü oynamamızdı, tecrübeli oyuncuların acele etmesiydi. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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