SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu
PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 13, Errick McCollum 12, Vitto Brown 25, Carey 17, Furkan Haltalı 1, Thomas Akyazılı 6, Hilliard 6, Mert Celep
GALATASARAY EKMAS: Walden 9, İsmet Akpınar 2, Yeboah 8, Buğrahan Tuncer 6, McCormack 4, Sadık Emir 8, Halilovic 10, Samet Geyik 2, Prepelic 19, Göksenin Köksal 4
1'İNCİ PERİYOT: 23-14
İLK YARI: 45-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-56
Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'ı evinde 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran taraftarı önünde rahat bir galibiyet alan Karşıyaka, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dörtlü Final'de 16 Şubat Cuma günü Anadolu Efes ile adını finale yazdırmak için karşılaşacak.
Karşıyaka maça Vitto Brown ve Carey'nin sayılarıyla 7-0'lık seriyle başladı. Konuk Galatasaray rakibine pota altından Yeboah'la yanıt verdi. Jaylon Brown'ın üçlükleriyle üstünlüğünü koruyan ev sahibi ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci periyodun başında yeşil-kırmızılılar 5-0'lık seriyle farkı 14'e kadar taşıdı. İlk yarı 45-37 bitti. Üçüncü periyotta McCollum ve Vitto Brown önderliğinde üstünlüğünü koruyan Karşıyaka farkı 18 sayıya çıkardı. Son 10 dakikada 74-56 başladı. Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka salondan 88-72 galibiyetle ayrılarak Dörtlü Final vizesini aldı.
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Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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