Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas play-off serisi programı belli oldu - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas play-off serisi programı belli oldu

Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas play-off serisi programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas serisinin programı açıklandı. İlk maç 15 Mayıs Çarşamba günü Karşıyaka Spor Salonu'nda, ikinci maç ise 17 Mayıs Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Üçüncü maç gerektiğinde ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de yapılacak.

08.05.2024 22:09
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka- Galatasaray Ekmas serisinin programı belli oldu.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, iki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin ilk karşılaşması 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda, ikinci müsabaka ise 17 Mayıs Cuma aynı saatte Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Gerekirse üçüncü ve son karşılaşmada iki ekip 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas play-off serisi programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas play-off serisi programı belli oldu - Son Dakika
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