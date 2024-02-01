Pınar Karşıyaka, Hapoel Jerusalem\'e mağlup olarak çeyrek final şansını azalttı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa deplasmanlarında Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde üst üste 11'inci mağlubiyetini Hapoel Jerusalem'e 83-74 yenilerek alan Pınar Karşıyaka, son 16 etabında 2'de 0 çekerek çeyrek finali zora soktu. Avrupa deplasmanlarında Aralık 2021'den beri 2 yılı aşkın süredir maç kazanamayan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda ilk hafta evinde Tenerife'ye uzatmada yenildikten sonra İsrail temsilcisi önünde de zincir kıramadı. İsrail'deki savaş nedeniyle Sırbistan'da boş tribünler önünde oynanan maçtan mağlubiyetle ayrılan Karşıyaka, tur şansını azalttı.
İlk iki sırayı elde edecek takımların çeyrek finale çıkacağı grupta Tenerife ve Hapoel 2'de 2 yaparken, Pınar Karşıyaka ve Yunan ekibi Peristeri'nin henüz galibiyeti bulunmuyor. Karşıyaka haftaya 7 Şubat'ta Peristeri'yi ilk galibiyetini alarak umutlarını koruma hedefiyle ağırlayacak. Bu maçla grupta evindeki son sınavına da çıkacak Karşıyaka, Peristeri ve Tenerife deplasmanlarının yanı sıra Hapoel rövanşını da tarafsız sahada oynayacak. Sırbistan'da mide rahatsızlığı nedeniyle son anda kadrodan çıkartılan Kelan Martin'den yararlanamayan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Grupta dört maçımız daha var, elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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İYİ Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve bu nedenle seçim yarışından çekildiğini belirtti. Adayın çekilmesi sonrası İYİ Parti'nin yeni bir aday çıkarıp çıkarılmayacağı merak konusu oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunan medyasında yer alan spekülasyonlara açıklık getirdi. F-16 tedariki ve modernizasyonu herhangi bir şarta bağlı olmadığı belirtildi. ABD'den talep edilen F-16'ların onay sürecinde olduğunu belirten MSB kaynakları, ''Teklif ve Kabul Mektupları tarafımıza ulaştığında takvim üzerinde çalışmalara başlanacak ve böylece projelerin maliyeti de net olarak ifade edilebilecektir'' dedi.
Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, maç öncesi yaptığı açıklamada, hedeflerinin Fenerbahçe'yi puansız göndermek olduğunu söyledi.
Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeniyle suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.
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2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka, Hapoel Jerusalem'e mağlup olarak çeyrek final şansını azalttı - Son Dakika
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