Pınar Karşıyaka ilk kez evinde yenildi

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e 79-67 mağlup olan Pınar Karşıyaka bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. İç sahada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor ve Semt77 Yalovaspor maçlarını kayıpsız geçen Karşıyaka, Beşiktaş karşısında direnemedi. Ligdeki 2'nci mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Semih Erden'in de uzun süre parkeden uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dizinde menisküs yırtığı tespit edilen kaptanımız Semih Erden gelecek hafta başında ameliyat olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

- İzmir