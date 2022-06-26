Pınar Karşıyaka kapış kapış - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka kapış kapış

26.06.2022 11:58
Pınar Karşıyaka kapış kapış

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi takımı flaş transferlerle yenileyen Pınar Karşıyaka'nın geçen yıl kadrosunda yer alan isimler transferde gözde oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi takımı flaş transferlerle yenileyen Pınar Karşıyaka'nın geçen yıl kadrosunda yer alan isimler transferde gözde oldu. Kaf-Kaf'ın kadroda düşünmediği Can Korkmaz Darüşşafaka'ya, Yunus ve Mahir Galatasaray'a, Semih Erden Türk Telekom'a transfer oldu. Yabancılardan Amath M'Baye, Euroleague'de son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes'in yolunu tutarken, Bonzie Colson ise yine Euroleague ekiplerinden Maccabi Tel Aviv'le anlaştı.

Takımdan ayrılan Murat Göktaş, Beysu Konyaspor'a dümen kırarken, geçen sezon Kaf-Kaf'ın pilot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka'da oynayan Arca Tülüoğlu ile Eyüpcan Öncü, Süper Lig'de Yukatel Merkezefendi Belediye Basket'e imza attı. Taylor, Euroleague ekipleriyle görüşme halinde. Blackmon'ın sakatlığı sonrası tedavi süreci devam ederken, geçen sezon baldırından kitle alınıp aylarca forma giyemedikten sonra son haftalarda parkelere dönen 35 yaşındaki Michael Roll'un basketbolu bıraktığı öğrenildi.


- İzmir
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Pınar Karşıyaka'da Delgado ve Mert de tamam Pınar Karşıyaka'da Delgado ve Mert de tamam
Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka kapış kapış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka kapış kapış - Son Dakika
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