Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak

76 Yaşındaki Veteran Koşucu Gençlere Örnek Oluyor

Mütercimlik mesleğinin yanında sporu da yaşamına katan 76 yaşındaki Yakup Orhan, maraton organizasyonlarında ter dökerek gençlere örnek oluyor. İstanbul Maratonu'nda 75-79 yaş grubunda ikinci sırayı alan Orhan, gençlere ve kendisine yakın yaş grubundaki insanlara sporun hayatına kattıklarını anlatarak tavsiyelerde bulundu. Amacının yaşıtlarını kahveden çıkarmak ve gençleri spora alıştırmak olduğunu belirten Orhan, koşunun en ucuz spor olduğunu ve gençlerin obez olmamak için koşmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gençlere disiplinli olmaları ve zamanlarını iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.