Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye yenilerek turnuvadan elendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye yenilerek turnuvadan elendi

Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife\'ye yenilerek turnuvadan elendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi. İzmir ekibi, mücadeleyi 22-21 önde tamamladığı ilk çeyrekte geriye düşerek soyunma odasına 42-41 yenik gitti. Lenovo Tenerife'nin ikinci yarıda farkı açmasıyla son çeyreğe 70-62 önde giren Pınar Karşıyaka, maçtan 88-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 4. yenilgisini alarak tur atlama şansını kaybetti.

14.03.2024 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi.

Santiago Martin Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-21 önde tamamlayan İzmir ekibi, soyunma odasına 42-41 geride gitti.

İkinci yarıda farkı açan Lenovo Tenerife, son çeyreğine 70-62 üstün girdiği mücadeleden 88-79 galip ayrıldı.

Gruptaki 4. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.

Kaynak: AA

Pınar Karşıyaka, Basketbol, Lenovo, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye yenilerek turnuvadan elendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
17:41 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar
00:07 DEM’in İstanbul adayı Beştaş’tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:31 “Bizi engellemeye çalıştı“ dediği Şadi Yazıcı’dan İmamoğlu’na zor soru "Bizi engellemeye çalıştı" dediği Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na zor soru
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 01:52:02. #1.13#
SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye yenilerek turnuvadan elendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement