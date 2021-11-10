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Pınar Karşıyaka liderlik fırsatını tepti - Son Dakika

Pınar Karşıyaka liderlik fırsatını tepti

10.11.2021 11:31
Pınar Karşıyaka liderlik fırsatını tepti

Avrupa'da geçen sezon final oynayıp, bu yıl yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla şampiyonluğu hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Baxi Manresa'ya evinde 72-67 mağlup olduktan sonra rakibine deplasmanda da 88-69 yenilen Pınar Karşıyaka, liderlik şansını kaçırdı.

Avrupa'da geçen sezon final oynayıp, bu yıl yıldız transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla şampiyonluğu hedeflediği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Baxi Manresa'ya evinde 72-67 mağlup olduktan sonra rakibine deplasmanda da 88-69 yenilen Pınar Karşıyaka, liderlik şansını kaçırdı. Organizasyonun bu sezon değişen formatında ilk grup maçları sonucunda liderler direkt olarak isimlerini Son 16 Turu'na yazdırırken, ikinciler ve üçüncüler çapraz eşleşerek Play-In oynayacak. Grupta Manresa 4'te 4'le zirvede yer alırken rakibine 2 maçta da teslim olan Pınar Karşıyaka, 4 maçta 2 galibiyette kaldı. Kalan 2 maçında 6 Aralık'ta Hapoel Jerusalem'i ağırlayıp, 22 Aralık'ta Stal Ostrow deplasmanına gidecek Karşıyaka, Play-In etabında avantajı eline geçirmek için grubunda ikinci sırayı elde etmeye çalışacak. Karşıyaka, grubunu ikinci sırada tamamlarsa Play-In'de A Grubu'nun üçüncüsü, üçüncü olursa ise ikincisi ile eşleşecek. Grup ikincileri eşleşmede saha avantajını elde edecek. Play-In, 4-19 Ocak tarihleri arasında kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak. Karşıyaka grup ikincisi olarak saha avantajını alırsa ilk maçı ve gerekirse üçüncü maçı evinde oynayacak. A Grubu'nda Almanya'dan MHP Riesen, İspanya'dan Lenovo Tenerife, İtalya'dan Banco di Sardegna Sassari ve Ukrayna'dan Prometey yer alıyor. Karşıyaka'da İspanya deplasmanında yeni transfer Alex Tyus ilk kez forma giyerken, Tyus'un gelişiyle gönderilmesi gündemde olup sakatlığı gerekçesiyle oynamayan Mitchell, deplasmana götürülmedi.

PERFORMANSI ŞAŞIRTTIING Basketbol Süper Ligi'nde halen lider olan Pınar Karşıyaka, İspanya'daki Manresa deplasmanında bu sezonki performansını mumla arattı. Antrenör Ufuk Sarıca'nın geçen sezondan kesilen 2 maçlık cezası nedeniyle saha kenarında olamadığı deplasmanda yabancılardan yalnız 28 sayı atan M'Baye ve 17 sayı üreten Roll, çift haneli skorlara ulaştı. Etkisiz kalan Taylor, Blackmon ve yeni transfer Tyus 4'er, ligin geçen sezonki en değerli oyuncusu Colson 6 sayıyla oynarken, yerliler de varlık gösteremedi. Yerli oyunculardan Berkan ve Yunus forma giyemezken, süre alan 4 yerli olan Semih Erden, Can Korkmaz, Burak Can ile Mahir, toplam 6 sayı atabildi.


Şampiyonlar Ligi, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka liderlik fırsatını tepti - Son Dakika Spor


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