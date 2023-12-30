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Pınar Karşıyaka, Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilerek liderlik yarışında geriledi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Merkezefendi Belediyesi Basket'e yenilerek liderlik yarışında geriledi

Pınar Karşıyaka, Süper Lig'de üst üste 8 galibiyetin ardından Merkezefendi Belediyesi Basket'e 107-97 yenilerek liderlik yarışında geriledi. Karşıyaka, savunmadaki kötü performansıyla aylar sonra ligde yenilgiyle tanıştı. Antrenör Ufuk Sarıca, takımın savunmada kötü bir oyun sergilediğini ve önlerine bakacaklarını söyledi.

Pınar Karşıyaka, Merkezefendi Belediyesi Basket\'e yenilerek liderlik yarışında geriledi
30.12.2023 - 11:43,  Güncelleme: 12:19
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 8 galibiyetle liderlik yarışına ortak olduktan sonra ilk yarısını önde tamamladığı Denizli deplasmanında düşme hattındaki Merkezefendi Belediyesi Basket'e 107-97 yenilen Pınar Karşıyaka, savunmadaki kötü performansıyla aylar sonra ligde yenilgiyle tanıştı. Ligde 28 Ekim'deki Darüşşafaka deplasmanının ardından ilk kez mağlup olarak 2024'e buruk giren Karşıyaka, özellikle rakibin yabancılarını durduramayıp potasında 107 sayı gördü. İlk bölümde 11 sayı farkla önde olduğu maçta ikinci yarıda savunmayı unutunca potasında 20 dakikada 60 sayı gören Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, toparlanıp önlerine bakacaklarını söyledi.

Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk sınavda Rio Breogan'ı konuk edecek Kaf- Kaf'ta Sarıca, "Özellikle savunma tarafında berbat bir oyun oynadık. Geçen hafta ortaya koyduğumuz oyundan eser yoktu. Özellikle ikinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez bir durum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok çabuk toparlanıp çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız Play-In'e odaklanmalıyız. Arka arkaya 8 maç kazanırken oynadığımız oyun anlayışımız ve paylaşımımıza sahip çıkmalıyız. Kendi özeleştirimizi yapıp aramızda konuşacağız. Diğer taraftan, maçta hakem kararlarının eşit hassasiyette olmadığı çok net bir şekilde söylemek isterim" dedi.

Kaynak: DHA
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