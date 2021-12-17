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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Telekom - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Telekom

17.12.2021 10:04
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Telekom

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda ameliyat olan Semih Erden ve Roll yine forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan M'Baye ve Blackmon'un ise maça yetişmeleri bekleniyor. Ligde üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, bu maç öncesi 12 haftada 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Türk Telekom ise 4 galibiyet aldı. Kaf-Kaf, bu mücadelenin ardından 22 Aralık Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Polonya'da Stal Ostrow'a gruptan çıkmak için son maçta konuk olacak.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın konuğu Telekom - Son Dakika Spor


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