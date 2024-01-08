Pınar Karşıyaka, Rio Breogan maçına özel uçakla gidiyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıldır ıskaladığı son 16 turuna bu sezon mutlaka kalmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, Play-In etabında Rio Breogan'la İspanya'da oynayacağı eleme maçına özel uçakla gidecek.

Eşleşmede rakibiyle 3 Ocak'ta evinde yaptığı ilk maçı 89-85 kazanan Karşıyaka, çarşamba günü deplasmanda çıkacağı ikinci sınavı da kazanıp turu 17 Ocak'taki üçüncü karşılaşmaya uzatmamaya çalışacak. İzmir'den ulaşımı çok zor olan İspanya'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Galiçya Bölgesi'nde yer alan Lugo kentinde yapılacak mücadele için kesenin ağzını açan basketbol şube yönetimi 60 bin Euro bedelle özel uçak kiraladı.

İzmir temilcisi, vizesi olup bilet ve konaklama giderini karşılayan taraftarlarını da İspanya'ya takımla birlikte özel uçakla götürecek. Yarın sabah Adnan Menderes Havalima'nından hareket edip La Coruna kentine iniş yapacak kafile, çarşamba gecesi maçtan hemen sonra İzmir'e dönecek. Avrupa'da deplasmanlarda son 2 yıldır oynadığı 9 maçı da kaybeden Ufuk Sarıca'nın ekibi bu kez kazanarak adını üst tura yazdırmaya çalışacak.

Pınar Karşıyaka, son 2 sezonda Play-In'de saha avantajı olmadan çıktığı eşleşmelerde yine İspanyol ekipleri Tenerife ve Murcia'ya elenmekten kurtulamamıştı.