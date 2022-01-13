Pınar Karşıyaka salladı yıkamadı

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ilk maçta İspanya'nın Kanarya Adaları deplasmanında Lenovo Tenerife karşısında son anlara kadar başa baş bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, salondan 76-69 mağlup ayrılmaktan kurtalamadı. İlk yarısını önde kapattığı, son 45 saniyeye 2 sayı farkla geride girdiği maçı kaybeden Kaf-Kaf, rakibinden saha avantajını alamadı. Tenerife'yi 18 Ocak Salı günü evinde ağırlayacak yeşil-kırmızılılar, kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak. Geçen sezon aynı kupada final oynayan, bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen temsilcimiz rövanşta rakibini yenerse seri 20 Ocak'ta yine İspanya'da yapılacak son maça uzayacak.

Pınar Karşıyaka, 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 turuna yazdıracağı eşleşmede rakibine yine mağlup olursa ise Avrupa'ya bu sezon erken veda edecek. Semih Erden, Roll ve Berkan'ın oynayamadığı Tenerife deplasmanında özellikle hakemlerin ev sahibi ekip lehine kararları tartışma yaratırken Antrenör Ufuk Sarıca maçın ardından, "Zor bir maç oldu. İyi oynadık ama kazanmamıza yetmedi. Herkes sahada olanları gördü. Bazı düdükler hiç adil değildi. Biz sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maçın tamamını iyi oynayan taraf bizdik. Ancak rakibimiz maçın sonunda iyi oynayarak kazandı" açıklamasını yaptı.