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Pınar Karşıyaka, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, Süper Lig'de üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşıyaka, son grup maçı için Belçika'ya geçecek.

Pınar Karşıyaka, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak
15.12.2023 - 11:56,  Güncelleme: 12:09
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İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka yarın son sıradaki Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde 11 haftada 8 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'nin genel averajla gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Çağdaş Bodrum'u yenerek çıkışa geçen ligin yeni ekibi Samsunspor ise 2 galibiyet alabildi. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ewe Baskets Oldenburg'a yenilerek liderliği riske atan Karşıyaka, bu mücadelenin ardından İzmir'e dönmeyip 19 Aralık Salı günü Avrupa'da Filou Oostende önünde çıkacağı kritik son grup maçı için Belçika'ya geçecek.

Kaynak: DHA
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